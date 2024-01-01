AI Kirby | AIKIRBY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AI Kirby Hızlı Proje Tanıtımı
AIKIRBY bir meme coindir.AI Kirby geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIKIRBY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIKIRBY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIKIRBY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz840,000,000,000,000,000