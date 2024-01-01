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AIHub, işletmelerin mevcut yapay zeka araçlarını birleştirerek çözümler oluşturmasını sağlayan otomatik bir süreç sunmaktadır. Platform, yapay zeka araçlarına ve veri kümelerine erişimi demokratikleştirerek geliştiricilerin buluşlarından para kazanmalarına ve veri ile yeteneklerini paylaşmalarına imkan tanır.