EpiK Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EpiK Protocol, tüm yapay zeka tarafından erişilebilen açık ve işbirliğine dayalı bir yapay zeka veri ağını hedefleyen, yapay zekaya öncelik veren bir blok zinciridir. Topluluk üyelerinin yüksek kaliteli insan etiketli yapay zeka eğitim verilerini düzenlemesi ve yapay zekaya katkıda bulunması için altyapı sağlar.