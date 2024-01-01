EpiK Protocol | AIEPK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EpiK Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
EpiK Protocol, tüm yapay zeka tarafından erişilebilen açık ve işbirliğine dayalı bir yapay zeka veri ağını hedefleyen, yapay zekaya öncelik veren bir blok zinciridir. Topluluk üyelerinin yüksek kaliteli insan etiketli yapay zeka eğitim verilerini düzenlemesi ve yapay zekaya katkıda bulunması için altyapı sağlar.EpiK Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIEPK Token MEXC'de
MEXC Borsası, EpiK Protocol (AIEPK) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AIEPK
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EpiK Protocol satın almak veya MEXC AIEPK ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için EpiK Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AIEPK vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAIEPK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIEPK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000