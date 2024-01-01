AICORE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AICORE, BullBear AI ekosisteminde yenilikçi bir tokendir. AIBB tokenlerinin yakımından üretilir. AICORE, AIBB gelişimini desteklemek için kullanılır. AIGAME oynayarak, AICHAIN Katman 2'deki işlem ücretlerini kullanarak Özel NFT almak ve satmak için de kullanılabilir.