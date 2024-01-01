AICORE | AICORE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AICORE Hızlı Proje Tanıtımı
AICORE, BullBear AI ekosisteminde yenilikçi bir tokendir. AIBB tokenlerinin yakımından üretilir. AICORE, AIBB gelişimini desteklemek için kullanılır. AIGAME oynayarak, AICHAIN Katman 2'deki işlem ücretlerini kullanarak Özel NFT almak ve satmak için de kullanılabilir.AICORE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AICORE Token MEXC'de
MEXC Borsası, AICORE (AICORE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AICORE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AICORE satın almak veya MEXC AICORE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AICORE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AICORE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAICORE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAICORE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000