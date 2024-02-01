AIAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AI Analysis, yatırımcıların hem KRİPTO hem de FOREX piyasalarındaki yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bütünsel bir hizmet paketidir. AIAT sistemi, tüccarlar için piyasaya giriş ve çıkış sinyalleri sağlamak amacıyla FOREX ve Kripto para piyasalarındaki grafikleri analiz etmek için gelişmiş teknik analiz yöntemleri kullanır. AIAT token, Yapay Zeka (AI) destekli formasyon tanıma sisteminin gücünün kilidini açmak için anahtar görevi görür.