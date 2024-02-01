AIAT | AIAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIAT Hızlı Proje Tanıtımı
AI Analysis, yatırımcıların hem KRİPTO hem de FOREX piyasalarındaki yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bütünsel bir hizmet paketidir. AIAT sistemi, tüccarlar için piyasaya giriş ve çıkış sinyalleri sağlamak amacıyla FOREX ve Kripto para piyasalarındaki grafikleri analiz etmek için gelişmiş teknik analiz yöntemleri kullanır. AIAT token, Yapay Zeka (AI) destekli formasyon tanıma sisteminin gücünün kilidini açmak için anahtar görevi görür.AIAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIAT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAIAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000