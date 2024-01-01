AiAkita | AIAKITA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AiAkita Hızlı Proje Tanıtımı
Ai World, yapay zekanın gücünü ve kripto para biriminin heyecanını bir araya getirir. Projemiz, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisinin olanaklarını keşfetmeye adanmıştır ve bunların bir fırsatlar dünyası yaratabileceklerine inanıyoruz. Bu yolculukta bize katılın ve gelecek için nihai Ai Token olan AiAkita'nın potansiyelini keşfedin.AiAkita geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIAKITA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIAKITA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz314,159,265,358,979,000