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AIA Zinciri (AIA), Ethernet Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu, programlanabilir bir akıllı sözleşme blok zinciridir. AIA akıllı zinciri, Ethernet'in hızlı yürütme süresini, düşük işlem ücretlerini ve yüksek güvenliğini korurken, uyumlu DApp'leri desteklemek için akıllı sözleşme işlevselliği ekler. AIA Chain'in endojen tokeni, APoS mutabakat mekanizmasını kullanan AIA'dır (Native Token). AIA Zinciri, halka açık zincir ekosistemini büyük ölçüde tamamlayacak ve genişletecek olan Katman 2 aracılığıyla halka açık zincirin verimliliğini artırmaya devam edecektir.