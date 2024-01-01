AIA Chain | AIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIA Chain Hızlı Proje Tanıtımı
AIA Zinciri (AIA), Ethernet Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu, programlanabilir bir akıllı sözleşme blok zinciridir. AIA akıllı zinciri, Ethernet'in hızlı yürütme süresini, düşük işlem ücretlerini ve yüksek güvenliğini korurken, uyumlu DApp'leri desteklemek için akıllı sözleşme işlevselliği ekler. AIA Chain'in endojen tokeni, APoS mutabakat mekanizmasını kullanan AIA'dır (Native Token). AIA Zinciri, halka açık zincir ekosistemini büyük ölçüde tamamlayacak ve genişletecek olan Katman 2 aracılığıyla halka açık zincirin verimliliğini artırmaya devam edecektir.AIA Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000