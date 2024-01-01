AiDoge | AI2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AiDoge Hızlı Proje Tanıtımı
AiDoge platformu, kullanıcılara sürekli değişen kripto dünyasına uyum sağlayan yapay zeka güdümlü bir meme oluşturma deneyimi sunar. Kullanıcı tarafından sağlanan metin istemlerine dayalı ilgili memeleri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır. Anahtar yönler arasında yapay zeka destekli meme oluşturucu, metin tabanlı istemler ve kredi satın almak için $AI tokenleri bulunur.AiDoge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AI2 Token MEXC'de
MEXC Borsası, AiDoge (AI2) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AI2
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AiDoge satın almak veya MEXC AI2 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AiDoge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AI2 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAI2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAI2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000