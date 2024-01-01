ArgonProtocol | AGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ArgonProtocol Hızlı Proje Tanıtımı
Argon protokolü, kullanıcıların varlıklar üzerinde kaldıraçlı olarak risk alabilecekleri merkeziyetsiz, gözetimsiz, kaldıraçlı bir alım satım protokolüdür.ArgonProtocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AGT Token MEXC'de
MEXC Borsası, ArgonProtocol (AGT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AGT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ArgonProtocol satın almak veya MEXC AGT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ArgonProtocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AGT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000