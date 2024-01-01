Agro Global Token V2 | AGRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Agro Global Token V2 Hızlı Proje Tanıtımı
Agro Global Token, blok zinciri teknolojisiyle tarımı birleştirerek yüksek verimlilik, kâr ve şeffaflık sağlar. Bu yöntemle aracıların ortadan kaldırılması ve tarım ürünlerinde gereksiz yere masraf yapılmasının önüne geçilmektedir. Agro Global Token, blok zinciri teknolojisini tarıma uyarlamanın doğru yoludur.Agro Global Token V2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAGRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGRO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz95,000,000,000