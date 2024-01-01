Adventure Gold | AGLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Adventure Gold Hızlı Proje Tanıtımı
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.Adventure Gold geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAGLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz