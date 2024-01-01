AGII | AGII Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AGII Hızlı Proje Tanıtımı
AGII Web3 için bir Yapay Zeka Aracı Oluşturucudur. $AGII tokeni AGII platformuna güç sağlar. AGII ürün ve hizmetlerine ilişkin tüm ödemeler AGII tokeni kullanılarak yapılır. AGII, güvenli kripto ödeme işleme yöntemlerinin yanı sıra kredi kartları, banka kartları gibi geleneksel ödeme kanallarını da destekler. Bu, hem kullanıcılar hem de işletmeler için emniyetli ve güvenilir işlemler ve daha geniş bir erişim sağlar.AGII geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AGII Token MEXC'de
MEXC Borsası, AGII (AGII) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AGII
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AGII satın almak veya MEXC AGII ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AGII tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AGII vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAGII
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGII
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000