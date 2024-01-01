AGII geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AGII Web3 için bir Yapay Zeka Aracı Oluşturucudur. $AGII tokeni AGII platformuna güç sağlar. AGII ürün ve hizmetlerine ilişkin tüm ödemeler AGII tokeni kullanılarak yapılır. AGII, güvenli kripto ödeme işleme yöntemlerinin yanı sıra kredi kartları, banka kartları gibi geleneksel ödeme kanallarını da destekler. Bu, hem kullanıcılar hem de işletmeler için emniyetli ve güvenilir işlemler ve daha geniş bir erişim sağlar.