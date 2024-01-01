mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Delysium | AGI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Delysium Hızlı Proje Tanıtımı

Delysium'un amacı, blok zincirinde 1 milyar bireyin ve 100 milyar Yapay Zeka Sanal Varlığın bir arada var olduğu sanal bir dünya inşa etmektir. Bu sanal varlıklar, yalnızca kendimizin dijital versiyonlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda oyunlar, topluluklar ve medya platformları dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda seyahat edebilen yoldaşlar ve Oyuncu Olmayan Karakterler (NPC'ler) ile de sınırlı. Merkeziyetsiz oyun yayınlama yapısıyla desteklenen ilk AAA kalitesinde oynanabilir oyun, şimdiden Epic Games mağazasında listelendi.
Delysium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AGI Token MEXC'de

MEXC Borsası, Delysium (AGI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AGI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Delysium satın almak veya MEXC AGI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Delysium tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AGI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAGI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000
AGI Fiyat HesaplayıcıDelysium Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM