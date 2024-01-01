Delysium | AGI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Delysium Hızlı Proje Tanıtımı
Delysium'un amacı, blok zincirinde 1 milyar bireyin ve 100 milyar Yapay Zeka Sanal Varlığın bir arada var olduğu sanal bir dünya inşa etmektir.
Bu sanal varlıklar, yalnızca kendimizin dijital versiyonlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda oyunlar, topluluklar ve medya platformları dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda seyahat edebilen yoldaşlar ve Oyuncu Olmayan Karakterler (NPC'ler) ile de sınırlı. Merkeziyetsiz oyun yayınlama yapısıyla desteklenen ilk AAA kalitesinde oynanabilir oyun, şimdiden Epic Games mağazasında listelendi.Delysium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAGI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAGI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000