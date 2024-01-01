Arsenal Fan Token | AFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arsenal Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Arsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.Arsenal Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000