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Arsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.