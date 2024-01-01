AEVO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Aevo, opsiyonlara ve sürekli alım satıma odaklanan merkeziyetsiz bir türev değişim platformudur. DEX, OP Stack tabanlı bir Ethereum roll-up'ı olan Aevo L2 üzerinde çalışmaktadır.