AEVO | AEVO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AEVO Hızlı Proje Tanıtımı
Aevo, opsiyonlara ve sürekli alım satıma odaklanan merkeziyetsiz bir türev değişim platformudur. DEX, OP Stack tabanlı bir Ethereum roll-up'ı olan Aevo L2 üzerinde çalışmaktadır.AEVO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AEVO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAEVO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAEVO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000