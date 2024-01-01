Anchored Coins EUR | AEUR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Anchored Coins EUR Hızlı Proje Tanıtımı
Anchored Coins EUR (AEUR) is a 1:1 EUR-backed stablecoin issued by Anchored Coins, a member of a Swiss self regulatory organization. AEUR is available on Ethereum and BNB Chain with planned support for an increasing number of blockchains.Anchored Coins EUR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AEUR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAEUR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz