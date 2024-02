Anchored Coins EUR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Anchored Coins EUR (AEUR) is a 1:1 EUR-backed stablecoin issued by Anchored Coins, a member of a Swiss self regulatory organization. AEUR is available on Ethereum and BNB Chain with planned support for an increasing number of blockchains.