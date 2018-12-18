AERGO | AERGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AERGO Hızlı Proje Tanıtımı
AERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.AERGO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AERGO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAERGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAERGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-12-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000