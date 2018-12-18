AERGO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AERGO, işletmelerin güvenilir ve dağıtılmış bir BT ekosisteminde veri paylaşmasına ve yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. AERGO jetonunun faydası vardır ve AERGO platformunda çalışır. AERGO platformunun farklı işlevlerine hizmet etmek için tasarlanmıştır. AERGO Jetonları, AERGO ekosistemindeki değişim aracıdır.