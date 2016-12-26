Æternity | AE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Æternity Hızlı Proje Tanıtımı
Aeternity, şu anda Bitcoin ve Ethereum'un karşılaştığı ölçeklenebilirlik, gizlilik, hız ve diğer sorunları çözmeye adanmış temel bir zincirdir. Üç özelliği vardır: durum kanalı, POS+POW konsensüs mekanizması ve merkezi olmayan oracle.Æternity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı阿姨幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-12-26
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.284 USDT
Maksimum Arz536,306,702