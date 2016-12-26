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Æternity | AE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Æternity Hızlı Proje Tanıtımı

Aeternity, şu anda Bitcoin ve Ethereum'un karşılaştığı ölçeklenebilirlik, gizlilik, hız ve diğer sorunları çözmeye adanmış temel bir zincirdir. Üç özelliği vardır: durum kanalı, POS+POW konsensüs mekanizması ve merkezi olmayan oracle.
Æternity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AE Token MEXC'de

MEXC Borsası, Æternity (AE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Æternity satın almak veya MEXC AE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Æternity tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı阿姨幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-12-26
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.284 USDT
Maksimum Arz536,306,702
AE Fiyat HesaplayıcıÆternity Satın Alma

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