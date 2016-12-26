Æternity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Aeternity, şu anda Bitcoin ve Ethereum'un karşılaştığı ölçeklenebilirlik, gizlilik, hız ve diğer sorunları çözmeye adanmış temel bir zincirdir. Üç özelliği vardır: durum kanalı, POS+POW konsensüs mekanizması ve merkezi olmayan oracle.