ADS | ADS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ADS Hızlı Proje Tanıtımı
Reklam verenler, yayıncılar ve kullanıcılar arasındaki değer alışverişini yeniden tesis etme misyonuyla verimsiz eski programatik reklam borsalarının yerine merkeziyetsiz bir alternatiftir. Alkimi, devrim niteliğinde bir blok zinciri teknolojisi olan Hypergraph tarafından desteklenmektedir ve bu da Alkimi'nin %0 dolandırıcılık, minimum işlem ücreti ve uçtan uca şeffaflık ile en hızlı, sonsuz ölçeklenebilir çözümü sunmasını sağlar. Alkimi Exchange, duvarlı bahçeler tarafından başarılı olduğu kanıtlanmış reklam ürünlerinin açık web'de oluşturulmasına yardımcı olur.ADS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ADS Token MEXC'de
MEXC Borsası, ADS (ADS) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ADS
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıADS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıADS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000