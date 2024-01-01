Art de Finance | ADF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Art de Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Art de Finance, Dijital Sanatlar/NFT ve Fiziksel Sanatlar için bir Web 3.0 Sanat Platformudur. Art de Finance, NFT Pazar Yeri, Blockchain Sosyal Platformu, NFT Orijinallik Kanıtı, Fiziksel Sanatlar ve NFTfi Hizmetleri için "Sanat Deposu" görevi görür.Art de Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ADF Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıADF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıADF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000