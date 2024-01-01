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Art de Finance, Dijital Sanatlar/NFT ve Fiziksel Sanatlar için bir Web 3.0 Sanat Platformudur. Art de Finance, NFT Pazar Yeri, Blockchain Sosyal Platformu, NFT Orijinallik Kanıtı, Fiziksel Sanatlar ve NFTfi Hizmetleri için "Sanat Deposu" görevi görür.