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Adadex (ADEX), Blok zinciri altyapısı aracılığıyla erişilebilen merkeziyetsiz bir yapay zeka hizmetleri ağıdır. Geliştiriciler, hizmetlerini internet bağlantısı olan herkes tarafından kullanılabilecekleri Adadex metaverse alanında yayınlayabilirler. Geliştiriciler, yerel ADEX tokenlerini kullanarak hizmetlerinin kullanımı için para kazanabilirler.