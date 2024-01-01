Adadex | ADEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Adadex Hızlı Proje Tanıtımı
Adadex (ADEX), Blok zinciri altyapısı aracılığıyla erişilebilen merkeziyetsiz bir yapay zeka hizmetleri ağıdır. Geliştiriciler, hizmetlerini internet bağlantısı olan herkes tarafından kullanılabilecekleri Adadex metaverse alanında yayınlayabilirler. Geliştiriciler, yerel ADEX tokenlerini kullanarak hizmetlerinin kullanımı için para kazanabilirler.Adadex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ADEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıADEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıADEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,200,000,104