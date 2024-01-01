ADAX | ADAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ADAX Hızlı Proje Tanıtımı
ADAX, Cardano ekosistemindeki işlemleri tamamen merkeziyetsiz ve emanete dayalı olmayan bir şekilde gerçekleştiren otomatik bir likidite protokolüdür.ADAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ADAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıADAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıADAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000