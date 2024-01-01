ADAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ADAX, Cardano ekosistemindeki işlemleri tamamen merkeziyetsiz ve emanete dayalı olmayan bir şekilde gerçekleştiren otomatik bir likidite protokolüdür.