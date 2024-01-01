ACRIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Acria IntelliChain, Yapay Zeka dünyasını demokratikleştirmeyi ve böylece inovasyon ve ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlayan EVM uyumlu bir akıllı sözleşme platformudur. Ekosistemleri, blok zincirinde eğitim verilerinin verimli bir şekilde değiş tokuş edilmesine ve paylaşılmasına olanak tanıyarak daha adil ve daha kapsayıcı bir yapay zeka ortamını teşvik etmelerini sağlar.