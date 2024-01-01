ACRIA | ACRIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ACRIA Hızlı Proje Tanıtımı
Acria IntelliChain, Yapay Zeka dünyasını demokratikleştirmeyi ve böylece inovasyon ve ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlayan EVM uyumlu bir akıllı sözleşme platformudur.
Ekosistemleri, blok zincirinde eğitim verilerinin verimli bir şekilde değiş tokuş edilmesine ve paylaşılmasına olanak tanıyarak daha adil ve daha kapsayıcı bir yapay zeka ortamını teşvik etmelerini sağlar.ACRIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACRIA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıACRIA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıACRIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz130,000,000