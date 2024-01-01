ACN | ACN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ACN Hızlı Proje Tanıtımı
Acorn Protokolü, bir DAO modeline dayalı olarak büyük ölçekli iş güçlerini organize etmek için güvenilir ve otomatikleştirilmiş bir çözümdür. Ana hedefi, emeğin bir ürün olarak değiş tokuş edilebildiği, yer veya zamandan bağımsız olarak büyük ölçekli iş birliğine olanak tanıyan küresel bir işgücü piyasası yaratmaktır.ACN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıACN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000