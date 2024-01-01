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Acorn Protokolü, bir DAO modeline dayalı olarak büyük ölçekli iş güçlerini organize etmek için güvenilir ve otomatikleştirilmiş bir çözümdür. Ana hedefi, emeğin bir ürün olarak değiş tokuş edilebildiği, yer veya zamandan bağımsız olarak büyük ölçekli iş birliğine olanak tanıyan küresel bir işgücü piyasası yaratmaktır.