AC Milan Fan Token | ACM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AC Milan Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
$ACM, tek resmi AC Milan Fan Tokeninin adıdır.AC Milan Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACM Token MEXC'de
MEXC Borsası, AC Milan Fan Token (ACM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ACM
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AC Milan Fan Token satın almak veya MEXC ACM ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AC Milan Fan Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ACM vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıACM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000