Fusionist | ACE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Fusionist Hızlı Proje Tanıtımı
ACE, bir web3 AAA oyunu olan Fusionist'i barındıracak merkeziyetsiz bir oyun/sosyal blok zinciri olan Endurance'ın yerel tokenidir.Fusionist geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıACE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz147,000,000