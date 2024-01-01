Fusionist geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ACE, bir web3 AAA oyunu olan Fusionist'i barındıracak merkeziyetsiz bir oyun/sosyal blok zinciri olan Endurance'ın yerel tokenidir.