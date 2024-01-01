ACD | ACD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ACD Hızlı Proje Tanıtımı
Archid, OXT tarafından desteklenen bir onion yönlendirme ağı ve çok atlamalı bir VPN istemcisi sağlayan bir platformdur. Archid topluluğu, Açık Kaynak yazılımına ve Archid'in daha parlak, daha özgür ve güçlendirilmiş bir gelecek sağlayabileceğine inanmaktadır.ACD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıACD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıACD
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000