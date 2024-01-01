ACD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Archid, OXT tarafından desteklenen bir onion yönlendirme ağı ve çok atlamalı bir VPN istemcisi sağlayan bir platformdur. Archid topluluğu, Açık Kaynak yazılımına ve Archid'in daha parlak, daha özgür ve güçlendirilmiş bir gelecek sağlayabileceğine inanmaktadır.