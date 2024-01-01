AC | AC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AC Hızlı Proje Tanıtımı
acBTC is a composite asset backed by a basket of ERC20 BTC. The acBTC ecosystem integrates native BTC and ERC20 BTC, with swap, lending and yield generating applications into one highly secure, efficient and usable standard.
With the introduction of acBTC, various forms of liquidity pegged against BTC can move efficiently between blockchain networks. Unleashing the potential of blockchain networks by expanding the capabilities of existing dApps and supporting innovative use cases.AC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000