ANGRY BIRDS SPACE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıpsız ikili tahmin oyunu. FTM'nin nihai fiyatının orijinal başlangıç fiyatından daha düşük olup olmayacağına karar vermek için oy verin. Tahmininiz doğruysa ödül kazanabilirsiniz; tahmininiz yanlışsa hiçbir şey kaybetmezsiniz.