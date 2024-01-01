ANGRY BIRDS SPACE | ABS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANGRY BIRDS SPACE Hızlı Proje Tanıtımı
Kayıpsız ikili tahmin oyunu. FTM'nin nihai fiyatının orijinal başlangıç fiyatından daha düşük olup olmayacağına karar vermek için oy verin. Tahmininiz doğruysa ödül kazanabilirsiniz; tahmininiz yanlışsa hiçbir şey kaybetmezsiniz.ANGRY BIRDS SPACE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ABS Token MEXC'de
MEXC Borsası, ANGRY BIRDS SPACE (ABS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ABS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ANGRY BIRDS SPACE satın almak veya MEXC ABS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ANGRY BIRDS SPACE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ABS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıABS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz