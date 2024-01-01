ApeBond | ABOND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ApeBond Hızlı Proje Tanıtımı
ApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.ApeBond geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıABOND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABOND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz650,000,000