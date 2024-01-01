ABC Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ABC (AI Blockchain Candy), blok zinciri destekli bir AIGC NFT platformudur. Bu platformda, hem kullanıcılar hem de Web3 projeleri için bir "Maliyet-Negatif Trafik Platformu" oluşturarak ücretsiz para basma imkanı sunulur.