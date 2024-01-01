ABC Protocol | ABCD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ABC Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
ABC (AI Blockchain Candy), blok zinciri destekli bir AIGC NFT platformudur. Bu platformda, hem kullanıcılar hem de Web3 projeleri için bir "Maliyet-Negatif Trafik Platformu" oluşturarak ücretsiz para basma imkanı sunulur.ABC Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ABCD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıABCD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABCD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000