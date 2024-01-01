ABBC Token | ABBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ABBC Token Hızlı Proje Tanıtımı
ABBC, güvenli ödeme işlemleri sağlayan, kripto para birimlerinin perakende satışlarda benimsenmesini kolaylaştırmaya ve dijital varlıklarla çevrimiçi alışverişi son kullanıcılara, daha güvenilir ve daha keyifli bir deneyim haline getirmeye yardımcı olan bir blockchain platformudur.ABBC Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ABBC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıABBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000