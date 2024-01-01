AAST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AAS token (AAST), AAS ekosisteminin bir fayda tokenidir ve yedi temel fayda teklifi aracılığıyla insanlara mali durumlarını kontrol etme özgürlüklerini geri vermeyi amaçlayan topluluk destekli bir ekosistemdir. AAS token aracılığıyla kaynakları yoksulları beslemeye, cihaz tedariklerini kolaylaştırmaya, çeşitli hayırsever girişimleri desteklemeye, Açlığı Ele Almaya, Finansal İstikrarı Artırmaya, Eğitim Sağlamaya, Dijital Erişimi Kolaylaştırmaya, Mülk Edinmeye, Cihaz Tedariğine, Ödeme Araçlarına, E-Öğrenmeye, Değişim Platformuna, Çiftçiliğe, Staking'e ve NFT'lere yönlendiriyoruz.