AAST | AAST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AAST Hızlı Proje Tanıtımı
AAS token (AAST), AAS ekosisteminin bir fayda tokenidir ve yedi temel fayda teklifi aracılığıyla insanlara mali durumlarını kontrol etme özgürlüklerini geri vermeyi amaçlayan topluluk destekli bir ekosistemdir. AAS token aracılığıyla kaynakları yoksulları beslemeye, cihaz tedariklerini kolaylaştırmaya, çeşitli hayırsever girişimleri desteklemeye, Açlığı Ele Almaya, Finansal İstikrarı Artırmaya, Eğitim Sağlamaya, Dijital Erişimi Kolaylaştırmaya, Mülk Edinmeye, Cihaz Tedariğine, Ödeme Araçlarına, E-Öğrenmeye, Değişim Platformuna, Çiftçiliğe, Staking'e ve NFT'lere yönlendiriyoruz.AAST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAAST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAAST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000