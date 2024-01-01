Abulaba | AAA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Abulaba Hızlı Proje Tanıtımı
Moon Rabbit is a distributed crypto-conglomerate — 安居財閥 (AngoZaibatsu) — constituting a system of systems (Jurisdictions), uniting all distributed ledgers and cryptocurrencies in the ultimate cross-chain protocol – a Metachain.Abulaba geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AAA Token MEXC'de
MEXC Borsası, Abulaba (AAA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AAA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Abulaba satın almak veya MEXC AAA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Abulaba tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AAA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAAA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAAA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz44,444,444,444