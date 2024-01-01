A3S Protocol | AA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
A3S Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
A3S Protokolü, adreslerin güvenli bir şekilde alınıp satılmasını, kiralanmasını ve emanet edilmesini sağlayan yeni nesil adres standartlarını oluşturmaya yönelik çok zincirli bir protokoldür.A3S Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000