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A3S Protokolü, adreslerin güvenli bir şekilde alınıp satılmasını, kiralanmasını ve emanet edilmesini sağlayan yeni nesil adres standartlarını oluşturmaya yönelik çok zincirli bir protokoldür.