A4M | A4M Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
A4M Hızlı Proje Tanıtımı
AlienForm (A4M), şeffaflık, topluluk liderliğindeki yönetişim, dürüstlük ve hesap verilebilirliğin ön saflarında yer alan yenilikçi, merkeziyetsiz bir fayda tokeni projesidir. Bu ilkelere kararlı bir şekilde bağlı olan AlienForm, kripto alanında güven ve güvenilirlik inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu, çoklu imza (multi-sig) cüzdanlarının kullanımı ve aylık finansal raporların düzenli olarak yayınlanması da dahil olmak üzere bir dizi önlemin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.A4M geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıA4M
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıA4M
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000