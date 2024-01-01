A4M geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AlienForm (A4M), şeffaflık, topluluk liderliğindeki yönetişim, dürüstlük ve hesap verilebilirliğin ön saflarında yer alan yenilikçi, merkeziyetsiz bir fayda tokeni projesidir. Bu ilkelere kararlı bir şekilde bağlı olan AlienForm, kripto alanında güven ve güvenilirlik inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu, çoklu imza (multi-sig) cüzdanlarının kullanımı ve aylık finansal raporların düzenli olarak yayınlanması da dahil olmak üzere bir dizi önlemin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmektedir.