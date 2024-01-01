5ire geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

5ire, BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemine uyum sağlayarak küresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadeleye odaklanan çift zincir (EVM ve WASM) bir blok zinciri ekosistemidir. 5ireChain'in (5ire'nin yerel blok zinciri) özünde, sürdürülebilirlik için kimlik doğrulayıcıları daha yüksek ödüller almaya teşvik eden bir SPoS (Sürdürülebilir Hisse Kanıtı) fikir birliği mekanizması bulunmaktadır.