5ire | 5IRE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
5ire Hızlı Proje Tanıtımı
5ire, BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemine uyum sağlayarak küresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadeleye odaklanan çift zincir (EVM ve WASM) bir blok zinciri ekosistemidir. 5ireChain'in (5ire'nin yerel blok zinciri) özünde, sürdürülebilirlik için kimlik doğrulayıcıları daha yüksek ödüller almaya teşvik eden bir SPoS (Sürdürülebilir Hisse Kanıtı) fikir birliği mekanizması bulunmaktadır.5ire geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adı5IRE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı5IRE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000