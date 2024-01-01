404A | 404A Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
404A Hızlı Proje Tanıtımı
404Aliens, DN404 kripto evreninin geleneksel sınırlarını aşan, benzersiz bir şekilde tasarlanmış 10.000 uzaylı NFT'sinden oluşan gizemli bir topluluktur. (ERC404)404A geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
404A Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adı404A
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı404A
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000