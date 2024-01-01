3Kingdoms Multiverse | 3km Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
3Kingdoms Multiverse Hızlı Proje Tanıtımı
Three Kingdom's Multiverse ("3KM"), NFT'ler ve blok zinciri odaklı, üçlü hikaye tabanlı Oyna-Kazan türü bir oyundur.
Devasa hikayeler, kahramanlar ve eşyalar toplarken alanı temizleyerek token kazanabilirsiniz. Yaklaşık 370 farklı saldırı, savunma, kurtarma, destek ve büyülü kahraman kombinasyonuyla, kullanıcılar arasında heyecan verici yarışmaların tadını çıkarabilir, her kahraman türü için özel ekipman toplayıp güçlendirebilir ve oyunun tadını çıkarmak için daha güçlü bir takım kombinasyonunu tamamlayabilirsiniz.
3KM, görev modu, bire bir maçlar ve işgal savaşları gibi çeşitli PvE ve PvP temel içeriğinin yanı sıra çekici token ödemesi ile sizi bekliyor.3Kingdoms Multiverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adı3KM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı3KM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000