3D3D geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

3d3d, memecoin'leri yeniden harika hale getirmek için burada. Ön satışsız, vergisiz, LP yanmış ve sözleşmeden feragat edilmiş gizlilikle piyasaya sürülen 3d3d, sonsuza dek insanlar için oluşturulan bir coindir.