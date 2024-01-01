MOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MOON, ayda büyük bir medeniyet kurabileceğiniz, keşfedebileceğiniz ve kolonileştirebileceğiniz üst düzey bir Metaverse oyunudur! NASA ve SpaceX astronotları ile ortaklaşa binance blok zincirinde geliştirilen MOON, sizi bu dünyanın dışında bir maceraya çıkaran, iş kurmak, topluluklar oluşturmak, sosyal ve hepsi büyüleyici bir ay manzarasında geçen siyasi faaliyetlerdir.