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MOON | 2MOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MOON Hızlı Proje Tanıtımı

MOON, ayda büyük bir medeniyet kurabileceğiniz, keşfedebileceğiniz ve kolonileştirebileceğiniz üst düzey bir Metaverse oyunudur! NASA ve SpaceX astronotları ile ortaklaşa binance blok zincirinde geliştirilen MOON, sizi bu dünyanın dışında bir maceraya çıkaran, iş kurmak, topluluklar oluşturmak, sosyal ve hepsi büyüleyici bir ay manzarasında geçen siyasi faaliyetlerdir.
MOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2MOON Token MEXC'de

MEXC Borsası, MOON (2MOON) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de 2MOON alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MOON satın almak veya MEXC 2MOON ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MOON tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen 2MOON vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adı2MOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı2MOON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000
2MOON Fiyat HesaplayıcıMOON Satın Alma

Al-Sat

/USDT
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