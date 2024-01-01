MOON | 2MOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOON Hızlı Proje Tanıtımı
MOON, ayda büyük bir medeniyet kurabileceğiniz, keşfedebileceğiniz ve kolonileştirebileceğiniz üst düzey bir Metaverse oyunudur! NASA ve SpaceX astronotları ile ortaklaşa binance blok zincirinde geliştirilen MOON, sizi bu dünyanın dışında bir maceraya çıkaran, iş kurmak, topluluklar oluşturmak, sosyal ve hepsi büyüleyici bir ay manzarasında geçen siyasi faaliyetlerdir.MOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adı2MOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı2MOON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000