1On8, Bitcoin'deki ilk DeFi Oyunlaştırılmış Hızlandırıcıdır. Alfa için Stake Et. Stake Et, Oyna ve Kazan. 1On8, yeni bir Alfa için Stake Et şeması aracılığıyla yerel BTC L1 DeFi'yi kitlelere ulaştırıyor. Bu sistem, doğrulanabilir TVL artırma stratejilerine sahip merkeziyetsiz bir stake mekanizmasıdır.