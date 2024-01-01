1ON8 | 1ON8 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
1ON8 Hızlı Proje Tanıtımı
1On8, Bitcoin'deki ilk DeFi Oyunlaştırılmış Hızlandırıcıdır. Alfa için Stake Et. Stake Et, Oyna ve Kazan. 1On8, yeni bir Alfa için Stake Et şeması aracılığıyla yerel BTC L1 DeFi'yi kitlelere ulaştırıyor. Bu sistem, doğrulanabilir TVL artırma stratejilerine sahip merkeziyetsiz bir stake mekanizmasıdır.1ON8 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
1ON8 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adı1ON8
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı1ON8
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,888,888