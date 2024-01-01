1MIL | 1MIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
1MIL Hızlı Proje Tanıtımı
1MlnNFTs.com is a smart contract based web3 platform on Ethereum blockchain with 1000x1000 pixels grid. Each pixel is an ERC-721 NFT token with its location. Users will have an opportunity to buy, sell, rent, and paint them to create any picture with any link inside.1MIL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adı1MIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı1MIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000