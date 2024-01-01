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MicroCreditToken (MCT) Platformu, Blok zinciri teknolojisini saf sosyal amaca dayanan ve sosyal yatırımcıların bu amaca katkıda bulunmayı seçeceği mikrofinans operasyonuna dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede her türlü yoksulluğu hafifletirken Happytalizm uygulamaları da tüm dünyaya yayılacak. MCT (MicroCreditToken) Blok Zinciri Projesi, TISVA'nın hissedarı olduğu İsviçre lisanslı MCT Crypto Asset and Technology GmbH tarafından yürütülmektedir.