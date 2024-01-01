MicroCreditToken | 1MCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MicroCreditToken Hızlı Proje Tanıtımı
MicroCreditToken (MCT) Platformu, Blok zinciri teknolojisini saf sosyal amaca dayanan ve sosyal yatırımcıların bu amaca katkıda bulunmayı seçeceği mikrofinans operasyonuna dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede her türlü yoksulluğu hafifletirken Happytalizm uygulamaları da tüm dünyaya yayılacak. MCT (MicroCreditToken) Blok Zinciri Projesi, TISVA'nın hissedarı olduğu İsviçre lisanslı MCT Crypto Asset and Technology GmbH tarafından yürütülmektedir.MicroCreditToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adı1MCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı1MCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000