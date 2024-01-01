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Bitcoin Cats, Bitcoin Ekosistemi için GameFi platformudur. Bitcoin Cats, Bitcoin Varlıkları'nı (BRC20, Ordinals NFT ve diğerleri) Ethereum (ve diğer Katman 2) ağlarıyla eşleştirerek, Oyna-Kazan, Staking, Farmland, SocialFi ve diğerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yeni unsur getirmektedir.