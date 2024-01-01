Bitcoin Cats | 1CAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitcoin Cats Hızlı Proje Tanıtımı
Bitcoin Cats, Bitcoin Ekosistemi için GameFi platformudur. Bitcoin Cats, Bitcoin Varlıkları'nı (BRC20, Ordinals NFT ve diğerleri) Ethereum (ve diğer Katman 2) ağlarıyla eşleştirerek, Oyna-Kazan, Staking, Farmland, SocialFi ve diğerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yeni unsur getirmektedir.Bitcoin Cats geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
1CAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adı1CAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı1CAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000