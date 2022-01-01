"Kickstarter" etkinliği nedir?

'Kickstarter' etkinliği, projenin başlatılmadan önceki aşamada MEXC'de listelenmesi için oylandığı ve ardından başarıyla oy kullanan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak token airdrop dağıtıldığı bir listeleme kampanyasıdır. Oylama belirlenen hedefe ulaşamazsa, MEXC, proje listelemesini iptal edecek ve oylama tokenlerinin kilidini açacaktır. Bu etkinlik, MEXC'de daha çok sayıda kaliteli projeyi listelemek ve MEXC kullanıcılarına ücretsiz airdrop sağlamak için tasarlanmıştır.