Sorumluluk Reddi

MEXC, oylamanın sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. MEXC, yalnızca kullanıcılara zincir üzerinde oy vermeleri konusunda destek verecektir fakat projenin başarılı olacağını taahhüt etmemektedir. MEXC, işletmenin askıya alınması ya da sonlandırılması, işlemlerin aniden durdurulması ya da piyasa hareketinden kaynaklanan fiyat dalgalanmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel risklerin neden olduğu herhangi bir varlık kaybının sorumluluğunu üstlenmeyecektir. Diğer bilgiler için lütfen duyuruyu inceleyin, katılımınız için teşekkür ederiz!