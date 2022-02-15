Polkadot ana ağının (mainnet) test ağı olarak Kusama, Polkadot ana ağının tüm işlevlerine sahiptir ve Polkadot'ta dağıtım için geçici bir hazırlık alanı görevi görür. Riskli işlemler önce Kusama ağında çalıştırılır. Bu sayede, ana ağda sorunsuz bir başlatma sağlamak için olası sorunlar önceden ortadan kaldırılmış olur. Bu nedenle, Slot açık artırması da ilk olarak Kusama ağında başlatılacaktır ve açık artırma kuralları Polkadot ana ağının kurallarıyla tutarlı olacaktır.
*Açık artırma kuralları ve ayrıntılar için lütfen duyuruya göz atın
MEXC, oylamanın sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. MEXC, yalnızca kullanıcılara zincir üzerinde oy vermeleri konusunda destek verecektir fakat projenin başarılı olacağını taahhüt etmemektedir. MEXC, işletmenin askıya alınması ya da sonlandırılması, işlemlerin aniden durdurulması ya da piyasa hareketinden kaynaklanan fiyat dalgalanmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel risklerin neden olduğu herhangi bir varlık kaybının sorumluluğunu üstlenmeyecektir. Diğer bilgiler için lütfen duyuruyu inceleyin, katılımınız için teşekkür ederiz!