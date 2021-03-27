() Nedir?

STEPN 3x short (STEPN3S), STEPN'nin günlük kârının 3 katının elde edildiği bir üründür. Kullanıcılar, emir vermeden önce ürünün fiili net değeri ve son fiyatına dikkat etmelidir. Genellikle her 24 saatte bir kaldıraçlı ETF ürünlerine ait yatırım portföylerini yeniden dengeleriz. Keskin bir dalgalanma yaşandığında ve dayanak varlıkta yaşanan dalgalanma yeniden dengeleme noktasına (başlangıçta 3x short ve 3x long kaldıraç için eşiği %15 olarak ayarladık. Gelecekte farklı kaldıraçlar açılması durumunda, eşik değiştirilebilecektir.) kıyasla belirlenen eşiği aştığında, yatırım portföyünün risklerini yönetmek maksadıyla geçici yeniden dengeleme yaparız. Her hissesinin net değeri 0,1 USDT'den düşük olan Kaldıraçlı ETF varlıkları birleştirilecektir. Birleştirmeden sonra kullanıcının toplam varlığı aynı kalacaktır. Emri farklı yönde vermeniz durumunda, aşırı piyasa koşullarında fiyatların sıfıra yaklaşma riski vardır. Bu ürün, yüksek riskli türev ürün kategorisindedir. Lütfen yatırım riskleri konusunda dikkatli olun.

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- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.

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() Satın Alma

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.