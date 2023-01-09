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Canlı Fiyat()

USD
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MEXC () Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

mevcut gerçek zamanlı fiyatı --, her (/USD) için mevcut piyasa değeri -- USD. - USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenir.
-24 saatlik işlem hacmi -- USD
- değişimi son 24 saatte --
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() Nedir?

Saitama, yeni nesil yatırımcıları eğiten ve kriptoyu herkes için basit ve güvenli hale getiren çözümler geliştirmek isteyen, topluluk odaklı tokendir / platformdur. Whitepaper dokümanına göre, %93'ü finans konusunda oldukça kafası karışmış ve hayal kırıklığına uğramış hisseden Z kuşağı yatırımcılarına odaklanıyor. Saitama'nın vizyonu, yatırım yaparken paranın işlevini öğreten içerikler sağlamak ve servet kazanma fırsatları yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Saitama, pazar, akıllı cüzdan, NFT tabanlı launchpad platformu ve çok kanallı içerik platformu dahil olmak üzere kendi ekosistemini geliştirmeyi planlıyor.

, MEXC'de listelenmiştir. Artık, bu tokenleri platformumuzdan kolaylıkla satın alabilir, elde tutabilir ve stake edebilirsiniz! Bu token hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen dijital varlık giriş sayfasını ziyaret edin.

Ayrıca:
- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.
- Blogumuzdaysa, hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

() Satın Alma

nasıl satın alacağınızı öğrenmek ister misiniz? Satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu bağlantıdaki adımları takip ederek kolayca MEXC'de satın alabilirsiniz.

Sürekli Vadeli İşlemi yapın

MEXC'de hesap açtıktan ve USDT veya tokenlerini başarıyla satın aldıktan sonra, daha yüksek getiri elde etmek için vadeli işlemleri ve marjin alım satımı gibi türev işlemler yapmaya başlayabilirsiniz.

Vadeli İşlemleri Nedir?

vadeli işlemleri, gelecekteki bir tarihte almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir. vadeli işlemleri, için bir sözleşmeye dayalı temsildir. Coinler ve gerçek uzlaşması (veya nakit) gelecekteki tarihte - sözleşme uygulandığında - gerçekleşecektir.

Türev işlemlere nasıl başlayacağınızdan emin değil misiniz? Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için MEXC Learn'e göz atabilirsiniz. MEXC Learn, kolayca vadeli alım satım yapabilmeniz için adım adım eğitici içerik sağlar.

Kaynağı

Whitepaper
Resmi Web Sitesi

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MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’?

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MEXC Launchpad offers a token sale platform that provides users worldwide with an exclusive opportunity to invest in high-quality projects with MX Token.

September 23, 2022
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

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